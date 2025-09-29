x
29 сентября 2025
|
последняя новость: 21:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 сентября 2025
|
29 сентября 2025
|
последняя новость: 21:32
29 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пятеро военнослужащих получили тяжелые ранения в бою в секторе Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 сентября 2025 г., 20:49 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 21:14
Пятеро военнослужащих получили тяжелые ранения в бою в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в понедельник, 29 сентября, в бою на севере сектора Газы тяжелые ранения получили пятеро военнослужащих ЦАХАЛа: офицер военной службы, офицер бронетанковых войск и трое танкистов из 82-го батальона 7-й бронетанковой бригады.

Как сообщает INN, инцидент произошел в 17:25: несколько террористов сумели проникнуть в укрепленный район, где находились израильские силы. Боевики установили два взрывных устройства на танке, завязалась перестрелка между террористами и израильскими военнослужащими.

В результате перестрелки пятеро военнослужащих получили тяжелые ранения, еще шестеро бойцов были ранены легко. Все пострадавшие были эвакуированы в больницу, их семьи уведомлены о случившемся.

Двое из пяти террористов были ликвидированы, один уничтожен танковым огнем, еще один убит в перестрелке. Троим террористам удалось скрыться, ведутся их розыски.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 сентября 2025

724-й день войны: обстрел из Йемена, удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 сентября 2025

В результате взрыва на юге Сирии тяжело ранен офицер ЦАХАЛа