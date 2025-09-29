Пятеро военнослужащих получили тяжелые ранения в бою в секторе Газы

Разрешено к публикации: в понедельник, 29 сентября, в бою на севере сектора Газы тяжелые ранения получили пятеро военнослужащих ЦАХАЛа: офицер военной службы, офицер бронетанковых войск и трое танкистов из 82-го батальона 7-й бронетанковой бригады.

Как сообщает INN, инцидент произошел в 17:25: несколько террористов сумели проникнуть в укрепленный район, где находились израильские силы. Боевики установили два взрывных устройства на танке, завязалась перестрелка между террористами и израильскими военнослужащими.

В результате перестрелки пятеро военнослужащих получили тяжелые ранения, еще шестеро бойцов были ранены легко. Все пострадавшие были эвакуированы в больницу, их семьи уведомлены о случившемся.

Двое из пяти террористов были ликвидированы, один уничтожен танковым огнем, еще один убит в перестрелке. Троим террористам удалось скрыться, ведутся их розыски.