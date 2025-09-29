Уничтожен боевик ХАМАСа, отвечавший за проведение "церемоний освобождения заложников"

Пресс-службы Армии обороны Израиля и Общая служба безопасности сообщили о ликвидации Мусы Шальдана, заместителя командира батальона "Зайтун" террористической организации ХАМАС в центральной части сектора Газы.

Операция была проведена на прошлой неделе. Боевик был уничтожен ударом с воздуха.

По данным израильских спецслужб, Шальдан в качестве командира роты участвовал в резне 7 октября на территории Израиля, он был одним из инициаторов запуска "огненных шаров", которые стали причиной пожаров в Израиле. Кроме того, он отвечал за проведение "церемоний по освобождению заложников" и командовал "военным парадом ХАМАСа" во время последней сделки по освобождению заложников.

Во время боевых действий, находясь в гуманитарных укрытиях, он участвовал в снайперских обстрелах израильских сил, установке и приведении в действие взрывных устройств, отвечал за план боевых комплексов ХАМАС в Зайтунe. В прошлом он отвечал за батальонную разведку.