Подано обвинение против террориста, совершившего нападение в кибуце Цуба

Государственная прокуратура подала в Иерусалимский окружной суд обвинительное заключение против Мухаммада Хасана (42 года), жителя Иерусалима, который 12 сентября совершил нападение с применением ножа в ресторане отеля в кибуце Цуба. Обвинение просит суд арестовать обвиняемого до окончания судебного разбирательства и вынесения приговора.

Согласно обвинительному заключению, Хасан, работавший посудомойщиком в кибуце, решил совершить нападение из националистических побуждений. Он взял нож на кухне, вошел в столовую, где находилось около 200 гостей, и нанес двум из них ножевые ранения в грудь с целью их убийства. Пострадали двое мужчин, один из которых получил тяжелое ранение, второй – ранение средней тяжести.

Присутствовавший на месте происшествия сотрудник отеля схватил террориста, отобрал у него нож и повалил на пол, позже оказавшийся на месте происшествия полицейский арестовал террориста.

В обвинительном заключении Мухаммаду Хасану вменяется покушение на убийство в ходе террористического акта.