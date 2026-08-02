Полиция готовит обвинения причастным к исчезновению Эльдара Даяна

Полиция сообщает о существенном прогрессе в расследовании исчезновения 23-летнего Эльдара Даяна из Димоны, которого в последний раз видели в середине июля в Тель-Авиве. Как сообщает i24NEWS, несмотря на то, что местонахождение самого Даяна до сих пор неизвестно, следствие намерено предъявить обвинения двум задержанным по делу. Их арест продлен до ближайшей среды.

По данным следствия, в районе Од а-Шарона на открытой местности между Эльдаром Даяном и двумя его друзьями, предположительно находившимися под воздействием наркотиков, произошла драка. В какой-то момент двое друзей уехали на автомобиле, оставив Даяна на месте. Его мобильный телефон при этом остался в машине.

Через некоторое время они вернулись, прибыли также еще пятеро молодых людей из района Од а-Шарона, и между двумя группами вспыхнула драка, которая быстро переросла в серьезное столкновение. Во время драки Максим Браверман, находившийся за рулем, несколько раз пытался совершить наезд на одного из участников драки, причинив ему легкие травмы. После этого трое молодых людей скрылись с места происшествия.

Вскоре они прибыли на автозаправочную станцию на 40-м шоссе возле Петах-Тиквы. Там они бросили автомобиль, предварительно сняв с него номерные знаки. Заметив приближающиеся полицейские машины, молодые люди спрятались в расположенной неподалеку яме и какое-то время находились в ней.

Позже их пути разошлись. Двое друзей Даяна сели на автобус и вернулись домой в Димону, где впоследствии были задержаны полицией. Сам Эльдар расстался с ними в районе Петах-Тиквы, и с этого момента его местонахождение остается неизвестным.