В Од а-Шароне произошел пожар на складе электровелосипедов и квадроциклов
время публикации: 02 августа 2026 г., 23:26 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 23:26
В Од а-Шароне произошел пожар на складе электровелосипедов и квадроциклов
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В Од а-Шароне произошел пожар на складе, на котором хранятся электровелосипеды и квадроциклы.
В тушении огня задействованы 22 пожарных расчета.
Нет информации о пострадавших.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 августа 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 августа 2026