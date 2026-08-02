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Израиль

В Од а-Шароне произошел пожар на складе электровелосипедов и квадроциклов

Пожары
время публикации: 02 августа 2026 г., 23:26 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 23:26
В Од а-Шароне произошел пожар на складе электровелосипедов и квадроциклов
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В Од а-Шароне произошел пожар на складе электровелосипедов и квадроциклов
Пожарно-спасательная служба Центрального округа

В Од а-Шароне произошел пожар на складе, на котором хранятся электровелосипеды и квадроциклы.

В тушении огня задействованы 22 пожарных расчета.

Нет информации о пострадавших.

Израиль
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