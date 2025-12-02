Педофил приставал к мальчику в интернет-центре: суд запрещает публикацию имени

Суд несколько раз продлевал срок содержания под стражей 31-летнего жителя Иерусалима, подозреваемого в сексуализированном насилии в отношении девятилетнего мальчика, однако при каждом рассмотрении запроса о продлении ареста суд отказывал полиции в публикации имени и фотографии подозреваемого, что помогло бы найти дополнительных жертв.

По сообщению полиции, 17 ноября в отделение "Лев а-Бира" обратилась мать девятилетнего мальчика. Она рассказала, что ее сын подвергся сексуализированному насилию в интернет-центре, где ему нужно было отсканировать документ. Мальчик не справился с задачей самостоятельно и обратился за помощью к находившемуся там мужчине.

По имеющимся подозрениям, этот человек начал совершать развратные действия в отношении ребенка. Мальчик вырвался и убежал, после чего рассказал о случившемся матери.

Полиции удалось установить личность подозреваемого. Через полторы недели он был обнаружен полицейским, работающим в ультраортодоксальной общине, задержан и доставлен на допрос, после которого помещен под стражу.

Суд продлил его предварительный арест на несколько дней, запретив публикацию имени подозреваемого. Через несколько дней суд освободил подозреваемого под ограничительные условия – и вновь запретил публикацию имени. Полиция подала апелляцию: помимо веских подозрений, ситуация осложняется предыдущей судимостью подозреваемого.

Сообщается, что в 2015 году он уже был осужден за сексуализированное насилие. Окружной суд Иерусалима продлил задержание подозреваемого вплоть до подачи обвинительного заключения, однако имя его все еще не опубликовано.