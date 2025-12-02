x
02 декабря 2025
|
последняя новость: 13:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2025
|
02 декабря 2025
|
последняя новость: 13:19
02 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Педофил приставал к мальчику в интернет-центре: суд запрещает публикацию имени

Сексуальное насилие
Иерусалим
Дети
время публикации: 02 декабря 2025 г., 12:20 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 12:23
Педофил приставал к мальчику в интернет-центре: суд запрещает публикацию имени
Пресс-служба полиции Израиля

Суд несколько раз продлевал срок содержания под стражей 31-летнего жителя Иерусалима, подозреваемого в сексуализированном насилии в отношении девятилетнего мальчика, однако при каждом рассмотрении запроса о продлении ареста суд отказывал полиции в публикации имени и фотографии подозреваемого, что помогло бы найти дополнительных жертв.

По сообщению полиции, 17 ноября в отделение "Лев а-Бира" обратилась мать девятилетнего мальчика. Она рассказала, что ее сын подвергся сексуализированному насилию в интернет-центре, где ему нужно было отсканировать документ. Мальчик не справился с задачей самостоятельно и обратился за помощью к находившемуся там мужчине.

По имеющимся подозрениям, этот человек начал совершать развратные действия в отношении ребенка. Мальчик вырвался и убежал, после чего рассказал о случившемся матери.

Полиции удалось установить личность подозреваемого. Через полторы недели он был обнаружен полицейским, работающим в ультраортодоксальной общине, задержан и доставлен на допрос, после которого помещен под стражу.

Суд продлил его предварительный арест на несколько дней, запретив публикацию имени подозреваемого. Через несколько дней суд освободил подозреваемого под ограничительные условия – и вновь запретил публикацию имени. Полиция подала апелляцию: помимо веских подозрений, ситуация осложняется предыдущей судимостью подозреваемого.

Сообщается, что в 2015 году он уже был осужден за сексуализированное насилие. Окружной суд Иерусалима продлил задержание подозреваемого вплоть до подачи обвинительного заключения, однако имя его все еще не опубликовано.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 декабря 2025

Предъявлены обвинения педофилу из Хауары, заставившему малолетних близнецов насиловать друг друга
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2025

Поданы обвинения против педофила, переписывавшегося с детьми через WhatsApp
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2025

66-летний "педофил из Центра эвакуации" Цион Вануну получил 20 лет тюрьмы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 октября 2025

Житель Бней-Брака арестован за изнасилования мальчиков в возрасте 8-12 лет