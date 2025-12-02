x
02 декабря 2025
02 декабря 2025
Израиль

Секретарь правительства Фукс: "Скорее солнце не взойдет утром, чем Нетаниягу признает себя виновным"

Биньямин Нетаниягу
Правительство
время публикации: 02 декабря 2025 г., 11:57 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 12:01
Секретарь правительства Фукс: "Скорее солнце не взойдет утром, чем Нетаниягу признает себя виновным"
Marc Israel Sellem/POOL

Секретарь правительства Йоси Фукс прокомментировал публикации о переговорах по вопросу о помиловании премьер-министра.

В интервью радиостанции "Коль бе-рама", Фукс заявил, что Нетаниягу не намерен признавать себя виновным. "Есть больше шансов, что солнце не взойдет утром, чем что Нетаниягу признает себя виновным в том чего не совершал", – заявил Фукс.

По словам секретаря правительства, Нетаниягу глубоко убежден в своей невиновности "Тот, кто следит за этим судебным процессом знает, что он до сих пор ни к чему не привел", – добавил Фукс.

Он категорически отверг публикации, согласно которым Нетаниягу намерен распорядиться заморозить продвижение всех законопроектов юридической реформы в обмен на получение помилования. "Я государственный служащий и не могу комментировать что-либо, связанное с вопросом о помиловании премьер-министра. Однако, насколько я знаю, такой сделки нет и в помине", – добавил Фукс.

