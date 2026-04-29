Полиция сообщает о задержании 11-го подозреваемого в причастности к убийству Иману Залки

Сотрудники полиции Центрального округа арестовали еще одного подозреваемого в причастности к драке, в результате которой был убит 21-летний Иману Биньямин Залка из Петах-Тиквы. Таким образом, с начала расследования арестованы 11 человек по подозрению в причастности к этому преступлению.

11-му подозреваемому 15 лет, на видеозаписи драки он бросает в избиваемого толпой Залку какой-то предмет. Подозреваемый в четверг будет доставлен в суд для рассмотрения вопроса о продлении содержания под стражей.

По подозрению в причастности к убийству 21-летнего начальника смены в пиццерии Pizza Hut арестованы к настоящему моменту 11 человек, все они несовершеннолетние, от 12 до 17 лет. Восемь подозреваемых находятся под стражей, трое – под домашним арестом, это двое 12-летних подростков и 15-летний, который был задержан накануне.

Ожидается, что двое подозреваемых будут обвинены в убийстве Иману Биньямина Залки: речь идет о подростке, который ударил 21-летнего Залку ножом, и о его друге, передавшем ему этот нож. Остальные, избивавшие Иману, будут обвинены в причинении телесных повреждений.

Напомним, во время Дня независимости в пиццерию в Петах-Тикве вошла группа подростков: они шумели, толкали друг друга и брызгали на посетителей "снежным" спреем из баллончиков. Залка попросил их прекратить беспокоить посетителей, подростки начали агрессивно пререкаться, и Залка попросил их уйти. Однако на этом все не закончилось.

Около часа ночи Иману Биньямин Залка завершил работу, закрыл филиал пиццерии и собирался идти домой. Подростки поджидали его. Они напали на Залку, тот пытался защищаться, и тогда его ударили ножом в ногу, пробив бедренную артерию, после чего сбежали с места преступления.

Иману потерял много крови, был госпитализирован в больницу "Бейлинсон" в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но в четверг вечером 21-летний Иману Биньямин Залка скончался от полученных ран.