Чемпионат Испании. Островитяне победили "Жирону". Цыганков получил желтую карточку
время публикации: 02 мая 2026 г., 11:39 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 11:43
В стартовом матче тридцать четвертого тура чемпионата Испании "Мальорка" в гостях обыграла "Жирону" 1:0.
Обе команды ведут борьбу за выживание.
Сейчас отрыв обеих от зоны вылета (от "Севильи") 4 очка.
На 43-й минуте Мохика навесил. Саму Кошта оказался один перед воротами и головой отправил мяч в сетку.
Украинский полузащитник хозяев (уроженец Израиля) Виктор Цыганков получил желтую карточку.
