Чемпионат Испании. Островитяне победили "Жирону". Цыганков получил желтую карточку

В стартовом матче тридцать четвертого тура чемпионата Испании "Мальорка" в гостях обыграла "Жирону" 1:0.

Обе команды ведут борьбу за выживание.

Сейчас отрыв обеих от зоны вылета (от "Севильи") 4 очка.

На 43-й минуте Мохика навесил. Саму Кошта оказался один перед воротами и головой отправил мяч в сетку.

Украинский полузащитник хозяев (уроженец Израиля) Виктор Цыганков получил желтую карточку.