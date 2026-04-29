Продлен срок ареста четверых подозреваемых в причастности к убийству Иману Залки

Мировой суд Петах-Тиквы продлил до пятницы, 1 мая, срок содержания под стражей четверых подозреваемых в убийстве Иману Биньямина Залки.

По подозрению в причастности к убийству 21-летнего начальника смены в пиццерии Pizza Hut арестованы к настоящему моменту 10 человек, все они несовершеннолетние, от 12 до 17 лет. Семеро подозреваемых находятся под стражей, трое - под домашним арестом, это двое 12-летних подростков и 15-летний, который был задержан накануне.

Ожидается, что двое из десяти подозреваемых будут обвинены в убийстве Иману Биньямина Залки: речь идет о подростке, который ударил 21-летнего Залку ножом, и о его друге, передавшем ему этот нож. Остальные, избивавшие Иману, будут обвинены в причинении телесных повреждений.

Напомним, во время Дня независимости в пиццерию в Петах-Тикве вошла группа подростков: они шумели, толкали друг друга и брызгали на посетителей "снежным" спреем из баллончиков. Залка попросил их прекратить беспокоить посетителей, подростки начали агрессивно пререкаться, и Залка попросил их уйти. Однако на этом все не закончилось.

Около часа ночи Иману Биньямин Залка завершил работу, закрыл филиал пиццерии и собирался идти домой. Подростки поджидали его. Они напали на Залку, тот пытался защищаться, и тогда его ударили ножом в ногу, пробив бедренную артерию, после чего сбежали с места преступления.

Иману потерял много крови, был госпитализирован в больницу "Бейлинсон" в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но в четверг вечером 21-летний Иману Биньямин Залка скончался от полученных ран.