Израилю из Газы переданы три гроба, предположительно, с останками заложников

ХАМАС передал Израилю через "Красный Крест" три гроба, предположительно, с останками заложников.

Канцелярия премьер-министра сообщила: "При посредничестве "Красного Креста" Израиль получил три гроба с телами погибших заложников, которые были переданы силам ЦАХАЛа и ШАБАКа на территории сектора Газа. Оттуда их переправят в Израиль, где будет проведена церемония с участием главного раввина ЦАХАЛа. Затем тела будут доставлены в Национальный институт судебной медицины при министерстве здравоохранения.

По завершении процедуры опознания семьям будет направлено официальное извещение. Все семьи заложников проинформированы, наши сердца с ними в это трудное время. Работа по возвращению наших заложников ведётся непрерывно и не прекратится до возвращения последнего заложника".

ХАМАС утверждает, что останки одного из погибших принадлежат полковнику Асафу Хамами, командиру Южной бригады. Он погиб в бою с террористами 7 октября, а его тело было похищено в Газу.

Если подтвердится, что переданы останки трех заложников, то в Газе продолжат удерживать останки восьми заложников.

Ранее выяснилось, что останки, переданные ХАМАСом через "Красный Крест" в Израиль вечером 31 октября, не имеют отношения к погибшим заложникам. Об этом было объявлено после завершения экспертизы в институте "Абу Кабир". Чиновник, выступивший по этому поводу с комментариями для СМИ, подчеркнул, что данное событие не расценивается как нарушение со стороны ХАМАСа, так как изначально вероятность того, что данные останки принадлежали заложникам, оценивалась как низкая. Однако власти Израиля предпочли, чтобы эти останки были переданы для проверки.

13 октября ХАМАС освободил 20 заложников, остававшихся в живых. Судя по имеющимся данным, других живых заложников в Газе нет.

Останки четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены Израилем вечером 13 октября.

14 октября были переданы ХАМАСом четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

18 октября были переданы Израилю тела гражданина Таиланда Сонтхайи Оаккхарасри и Ронена Энгеля.

20 октября возвращено из Газы тело Таля Хаими.

21 октября были возвращены в Израиль тела жителей Нир-Оза Арье (Залман) Залмановича и Тамира Адара.

24 октября в Израиль был доставлен гроб, в котором находились фрагменты останков Офира Царфати, который участвовал в фестивале Nova возле Реим. После 7 октября он был объявлен пропавшим без вести, 30 ноября его семье сообщили, что он был убит. В конце ноября 2023 года его останки были возвращены в результате действий ШАБАКа и ЦАХАЛа и похоронены в Израиле.

30 октября были возвращены в Израиль останки убитых заложников Амирама Купера и Саара Баруха.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.