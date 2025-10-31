Адвокат военнослужащих с базы "Сде-Тейман" требует приостановить судебные процедуры

Адвокат Эфраим Дамари, представляющий бойцов подразделения 100, обвиненных в жестоком обращении с террористом "Нухбы" в изоляторе "Сде-Тейман", подал срочное ходатайство о приостановлении всех судебных процедур против обвиняемых.

Как сообщает сайт 14 канала ИТВ, в своем обращении он подчеркивает: в свете разоблачения главного военного прокурора генерал-майора Ифат Томер-Йерушалми и наличия обоснованных подозрений в ее причастности к утечке сфабрикованного видео к журналисту Гаю Пелегу, недопустимо продолжать уголовный процесс, начатый Томер-Йерушалми против военнослужащих, как будто ничего не произошло.

Он указывает, что подозрения в отношении военного прокурора напрямую влияют на законность самого решения о подаче обвинительного заключения против его подзащитных. По словам Дамари, крайне велика вероятность того, что обвинения в отношении военнослужащих были продиктованы корыстными мотивами, наносящими ущерб не только общественной, но и государственной безопасности. Он просит военный суд приостановить все судебные процедуры до завершения расследования подозрений в отношении Ифат Томер-Йерушалми.