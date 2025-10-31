x
31 октября 2025
|
последняя новость: 14:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 октября 2025
|
31 октября 2025
|
последняя новость: 14:23
31 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ифат Томер-Йерушалми допросят как ключевую подозреваемую

Расследование
Прокуратура
Скандалы
время публикации: 31 октября 2025 г., 13:14 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 13:22
Ифат Томер-Йерушалми допросят как ключевую подозреваемую
Oren Ben Hakoon/POOL

Объявившую в пятницу, 31 октября, о своей отставке с поста главного военного прокурора генерал-майора Ифат Томер-Йерушалми в ближайшие несколько дней допросят с предупреждением об ответственности за дачу ложных показаний. Сообщается, что она будет допрошена как ключевая подозреваемая по делу о "сливе" сфабрикованного видео из изолятора "Сде-Тейман".

Как сообщает новостная служба "Кан", во время встречи с начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Эялем Замиром она подтвердила свою причастность к утечке видео из изолятора "Сде-Тейман", написав следующее: "Я одобрила передачу материалов СМИ, чтобы попытаться опровергнуть ложную информацию, направленную против системы военной юстиции, и я несу за это ответственность".

В полиции уже ознакомлены с содержанием признания Томер-Йерушалми, однако она пока не была допрошена. Ее допрос, как ожидается, состоится в ближайшие несколько дней. По этому делу также будут допрошены дополнительные офицеры военной прокуратуры.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 октября 2025

Военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми подала в отставку
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 октября 2025

Министр обороны Израиля: главный военный прокурор отстранена от должности
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 октября 2025

Торги коалиции с харедим, удаление Эдельштейна и "Сде-Тейман". Итоги политической недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2025

Полиция располагает данными, что Томер-Йерушалми распорядилась опубликовать "слив"