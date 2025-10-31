Ифат Томер-Йерушалми допросят как ключевую подозреваемую

Объявившую в пятницу, 31 октября, о своей отставке с поста главного военного прокурора генерал-майора Ифат Томер-Йерушалми в ближайшие несколько дней допросят с предупреждением об ответственности за дачу ложных показаний. Сообщается, что она будет допрошена как ключевая подозреваемая по делу о "сливе" сфабрикованного видео из изолятора "Сде-Тейман".

Как сообщает новостная служба "Кан", во время встречи с начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Эялем Замиром она подтвердила свою причастность к утечке видео из изолятора "Сде-Тейман", написав следующее: "Я одобрила передачу материалов СМИ, чтобы попытаться опровергнуть ложную информацию, направленную против системы военной юстиции, и я несу за это ответственность".

В полиции уже ознакомлены с содержанием признания Томер-Йерушалми, однако она пока не была допрошена. Ее допрос, как ожидается, состоится в ближайшие несколько дней. По этому делу также будут допрошены дополнительные офицеры военной прокуратуры.