Арабская пресс-служба ЦАХАЛа: "Эвакуация жителей города Газа неизбежна"
Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке Авихай Эдраи в официальном аккаунте соцсети написал, что эвакуация жителей города Газа неизбежна. При этом он пообещал, что семьи, эвакуировавшиеся на юг сектора, получат необходимую гуманитарную помощь.
Авихай Эдраи написал, что в эти дни ЦАХАЛ устанавливает дополнительные палатки для беженцев, а также работает над созданием дополнительных пунктов раздачи гуманитарной помощи и завершает прокладку водопровода.
أرى في الأيام الأخيرة مشاهد كثيرة لانتقال الكثير من العائلات الفلسطينية والكيان إلى جنوب قطاع غزة وذلك متابعة لخريطة المناطق الخالية في الجنوب والتي نشرناها.
إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، وبالتالي ستحصل كل عائلة تنتقل إلى الجنوب على أوفر المساعدات الإنسانية التي جاري العمل عليها… pic.twitter.com/LTkGiOyJJQ— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 2, 2025