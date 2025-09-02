x
02 сентября 2025
02 сентября 2025
02 сентября 2025
02 сентября 2025
Израиль

Арабская пресс-служба ЦАХАЛа: "Эвакуация жителей города Газа неизбежна"

Газа
ЦАХАЛ
Война с ХАМАСом
время публикации: 02 сентября 2025 г., 18:51 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 18:51
Арабская пресс-служба ЦАХАЛа: "Эвакуация жителей города Газа неизбежна"
AP Photo/Jehad Alshrafi

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке Авихай Эдраи в официальном аккаунте соцсети написал, что эвакуация жителей города Газа неизбежна. При этом он пообещал, что семьи, эвакуировавшиеся на юг сектора, получат необходимую гуманитарную помощь.

Авихай Эдраи написал, что в эти дни ЦАХАЛ устанавливает дополнительные палатки для беженцев, а также работает над созданием дополнительных пунктов раздачи гуманитарной помощи и завершает прокладку водопровода.

Израиль
