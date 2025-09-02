"Лучше в Освенцим, чем в армию". Демонстрация ультраортодоксов в Тель а-Шомере
время публикации: 02 сентября 2025 г., 12:54 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 12:54
Утром во вторник, 2 сентября, десятки ультраортодоксов митинговали возле призывного пункта в Тель а-Шомер. Там проходит специальный день "призыва дезертиров" из среды харедим. У них есть возможность призваться, получив взамен отмену ордеров на арест.
Некоторые из участников демонстрации кричали: "Лучше в Освенцим, чем в армию, где уничтожают души".
О столкновениях и задержанных не сообщалось.
Накануне проходил призыв в бригаду "Хашмонаим". Из 100 призывников по повесткам явились 50.