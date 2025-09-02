x
02 сентября 2025
02 сентября 2025
02 сентября 2025
последняя новость: 13:07
02 сентября 2025
Израиль

"Лучше в Освенцим, чем в армию". Демонстрация ультраортодоксов в Тель а-Шомере

Призыв ультраортодоксов
ЦАХАЛ
Акции протеста
время публикации: 02 сентября 2025 г., 12:54
"Лучше в Освенцим, чем в армию". Демонстрация ультраортодоксов в Тель а-Шомере
Avshalom Sassoni/Flash90

Утром во вторник, 2 сентября, десятки ультраортодоксов митинговали возле призывного пункта в Тель а-Шомер. Там проходит специальный день "призыва дезертиров" из среды харедим. У них есть возможность призваться, получив взамен отмену ордеров на арест.

Некоторые из участников демонстрации кричали: "Лучше в Освенцим, чем в армию, где уничтожают души".

О столкновениях и задержанных не сообщалось.

Накануне проходил призыв в бригаду "Хашмонаим". Из 100 призывников по повесткам явились 50.

Израиль
