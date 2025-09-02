Чиновница минобразования упрекнула бастующих старшеклассников в "нарушении единства народа"

Забастовки старшеклассников в десятках городов страны, отказавшихся начать учебный год, пока заложники, удерживаемые ХАМАСом в Газе, не освобождены, на второй день учебы сошли на нет: в некоторых городах перед воротами школ стояли старшеклассники с плакатами, но их ровесники проходили на занятия, не обращая внимания на протесты.

Представительница министерства образования Иерусалимского округа обратилась к школьным советам с письмом, в котором она осуждает забастовку старшеклассников, сообщает Ynet.

В своем обращении к ученическим советам она пишет, что акции протеста с требованием возвращения заложников "негативно влияют на единство народа". Чиновница указывает, что существуют два пути – поддерживать государство и военнослужащих ЦАХАЛа, поднимая моральный дух в обществе, или идти путем протестов, негативно влияющих на единство народа.

В министерстве образования прокомментировали высказывание чиновницы, как "закрепляющее тему дискурса вокруг заложников и подчеркивающее ее важность в ходе процесса обучения".