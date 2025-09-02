ХАМАС удерживает жителей Газы от эвакуации: лишь 12 тысяч покинули город

На фоне подготовки к расширению военной операции и захвату города Газа ХАМАС ведет активную информационную кампанию против операции "Колесницы Гидеона – 2". По утверждению ХАМАСа, военные действия в городе приведут к крайне тяжелым гуманитарным последствиям.

Параллельно с этим вбрасываются сообщения о гибели беженцев на территории объявленного Израилем безопасным палаточного городка в аль-Мауаси на юге сектора: каждые несколько часов СМИ ХАМАСа сообщают об очередном ударе по палаткам и гибели множества детей.

Представитель МИД Катара заявил во вторник, 2 сентября, что расширение военной операции в Газе приведет к "самым серьезным последствиям" и поставит под удар жизни заложников. По его словам, "Катар ведет контакты с целью прекращения военной операции в Газе и возвращения к переговорам, но пока результатов нет: мы видим только эскалацию и подготовку к захвату города Газа".

Как сообщает 12 канал ИТВ, на юге сектора Газы, куда направляются покидающие зону военных действий палестинцы, владельцы домов и земельных участков резко подняли цены на аренду. Некоторые начали сдавать свои участки по метрам или предлагают крыши своих домов для установки палаток – тоже по крайне высокой цене.

Между тем, пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке продолжает призывать жителей Газы эвакуироваться. Глава арабского отдела пресс-службы Армии обороны Израиля Авихай Эдраи заявил, что перед расширением военной операции и переходом к захвату Газы существенно улучшено обеспечение гуманитарными услугами перемещенных лиц в районе аль-Мауаси: прежде всего, это касается медицинских услуг, водоснабжения и продовольствия.

"Ради вашей безопасности предупреждаем: приближение или возвращение в зоны боевых действий или в районы, где действуют силы Армии обороны Израиля, угрожает вашим жизням", – подчеркивает Эдраи.

Тем не менее, в системе безопасности говорят, что из примерно миллионного населения города Газа лишь около 12 тысяч человек откликнулись на призывы об эвакуации и покинули город.