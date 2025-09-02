Премьер-министр опубликовал видеобращение к резервистам и солдатам-срочникам

В день, когда тысячи резервистов явились в свои части по повестке об экстренном призыве ("Цав-8") накануне расширения операции в Газе, премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал видеообращение к резервистам и солдатам срочной службы.

Расшифровка видеобращения предоставлена редакции NewsRu.co.il пресс-службой канцелярии премьер-министра:

"Хочу поддержать вас и выразить глубочайшую признательность вам, военнослужащие ЦАХАЛа и резервисты, и вашим семьям. Знаю, что вы заплатили высокую цену – и на работе, и в учебе, и дома.

Мы ведем беспрецедентно упорную и справедливую войну. Мы ни на мгновение не забываем о том, что они сделали с нами седьмого октября. О головах, которые они отрубали, о женщинах, которых насиловали, о младенцах, которых сжигали, о заложниках, которых утащили в тоннели Газы. Мы действуем, чтобы вернуть их.

Мы действуем, чтобы сокрушить ХАМАС, а по пути мы вместе творили чудеса, потому что сломали иранскую ось зла и в Газе, и в Ливане с "Хизбаллой", и с рухнувшим режимом Асада, и с самим Ираном, который угрожал нашему существованию, – мы вместе устранили их, а теперь еще разобрались и с хуситами. Но то, что началось в Газе, должно в Газе и закончиться.

Дорогие солдаты ЦАХАЛа, срочной службы и резервисты, на протяжении всей войны мы принимали очень тяжелые решения, в возможность реализации которых никто не верил. Но мы реализовали их, потому что вы дали нам и мне силы продвигать Государство Израиль к полной победе.

Сейчас мы стоим перед решающей фазой. Я верю в вас, доверяю вам, и весь народ обнимает вас. С божьей помощью, вместе победим".