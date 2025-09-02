x
02 сентября 2025
Израиль

445 дунамов земли в Иудее и Самарии признаны государственными землями

Иудея и Самария
время публикации: 02 сентября 2025 г., 20:03 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 20:20
Хават-Гилад (фото 2011 года)
Nati Shohat/Flash90

Форпост Хават-Гилад после многих лет борьбы сможет получить официальное признание, после того как его территория была признана государственной землей. Благодаря распространению статуса государственных земель на 445 дунамов, включающих Хават-Гилад, поселение может существенно увеличиться в размерах.

С момента присоединения Бецалеля Смотрича к правительству он постепенно продолжает продвигать строительство в Иудее и Самарии: с момента его вступления в должность министра финансов было одобрено строительство около 50 тысяч единиц жилья в Иудее и Самарии, и к окончанию 2025 года ожидается утверждение программы строительства еще 15 тысяч единиц жилья.

Глава совета Самарии Йоси Даган подчеркнул, что завершение процесса признания Хават-Гилад расположенным на государственной земле – это восстановление исторической справедливости. Он добавил, что Хават-Гилад был заложен после чудовищного убийства на выкупленной Моше Заром каменистой земле, и в будущем этот населенный пункт станет городом.

Израиль
