445 дунамов земли в Иудее и Самарии признаны государственными землями

Форпост Хават-Гилад после многих лет борьбы сможет получить официальное признание, после того как его территория была признана государственной землей. Благодаря распространению статуса государственных земель на 445 дунамов, включающих Хават-Гилад, поселение может существенно увеличиться в размерах.

С момента присоединения Бецалеля Смотрича к правительству он постепенно продолжает продвигать строительство в Иудее и Самарии: с момента его вступления в должность министра финансов было одобрено строительство около 50 тысяч единиц жилья в Иудее и Самарии, и к окончанию 2025 года ожидается утверждение программы строительства еще 15 тысяч единиц жилья.

Глава совета Самарии Йоси Даган подчеркнул, что завершение процесса признания Хават-Гилад расположенным на государственной земле – это восстановление исторической справедливости. Он добавил, что Хават-Гилад был заложен после чудовищного убийства на выкупленной Моше Заром каменистой земле, и в будущем этот населенный пункт станет городом.