Daily Mail: В мечетях Газы насилуют детей, чтобы заставить их и их семьи подчиняться ХАМАСу

Британское издание Daily Mail опубликовала журналистское расследование, проведенное коллегами из панарабского издания Jusoor News: оно посвящено чудовищной практике сексуализированного насилия против детей со стороны настоятелей мечетей.

Любые попытки добиться справедливости обречены, потому что имамов покрывают вооруженные боевики ХАМАСа. Более того, они используют "позор" изнасилованных детей, чтобы вынудить их семьи сотрудничать с ХАМАСом.

Jusoor News опубликовали видеосвидетельства двух мальчиков, девяти и десяти лет, ставших жертвами изнасилования со стороны шейхов (дети называют имена). Один мальчик рассказал, что шейх заманил его в туалет, пообещав "дать что-то хорошее", после чего раздел, изнасиловал и запугал, чтобы ребенок не рассказывал о произошедшем отцу. Десятилетний мальчик рассказал, что всегда приходил в мечеть первым, пока однажды шейх не попросил его подняться наверх. "Я поднялся, он стянул с меня штаны и начал делать со мной грязные вещи", — сказал мальчик. К счастью, в помещение вошел один из служащих мечети и спугнул насильника, после этого мальчик сбежал и перестал ходить в мечеть.

42-летний отец третьей жертвы, изнасилованной в мечети в Хан-Юнисе, вспоминает, как его жена в истерике позвонила ему на работу со словами: "Твой сын истекает кровью, его тело всё в синяках". Он бросился домой и спросил сына, откуда травмы. Тот ответил, что их причинил главный имам мечети. Отец мальчика пришел в мечеть, чтобы разобраться с педофилом, но имам все отрицал, хотя ребенок опознал его.

Имам также пообещал прислать домой к отцу пострадавшего боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама", чтобы те застрелили его и рассказали всем, что это якобы за сотрудничество с Израилем. Имам сдержал свою угрозу: ночью в дом мальчика явились боевики ХАМАСа, которые пригрозили прострелить отцу ребенка ноги и запытать его и его близких до смерти, если он произнесет хоть слово.

Еще один отец, 39-летний житель Дир эль-Балаха, рассказал, что его сына домогался имам под видом религиозного обучения. Когда он предъявил доказательства службе безопасности ХАМАСа, его вынудили отозвать обвинения, пригрозив обвинить его самого в сотрудничестве с Израилем. "Нет ни одной мечети под управлением ХАМАСа, которую они не развратили бы до невероятного предела, – рассказывает он. – И дело не только в сексуальной распущенности — там происходит всякого рода мерзость. То же самое относится к благотворительным и социальным организациям, принадлежащим ХАМАСу".

Бывший офицер силовых структур Палестинской автономии, говоривший на условиях анонимности, утверждает, что имамы ХАМАСа используют изнасилования как инструмент принуждения мальчиков и их семей к "послушанию и покорности" организации.

Представитель Jusoor News рассказал Daily Mail, что речь идет о широко используемой тактике, с помощью которой ХАМАС запугивает мальчиков и в дальнейшем давит на них с целью вербовки. Покинувший сектор Газы писатель Хамза Абу Хувейди рассказал, что такие злоупотребления настолько широко распространены в учреждениях под управлением ХАМАСа, что для этого явления даже существует специальный термин. Ребенок подвергается сексуальному насилию, но остается в мечети и "под крылом" изнасиловавшего его имама в надежде, что так о случившемся никто и никогда не узнает. И шаг за шагом он обнаруживает, что втянут в движение ХАМАС.