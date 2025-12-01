Еще один бывший заложник ХАМАСа рассказал о сексуализированном насилии в плену

Экс-заложник ХАМАСа, пианист Алон Оэль, проведший в плену 738 дней, дал интервью телеканалу "Кешет-12", в котором рассказал о том, как дал себе слово выжить и вернуться домой, о своей дружбе с Эли Шараби и о пережитых сексуальных домогательствах.

В этом интервью Алон Оэль рассказывает, что когда он остался один и сорвалась очередная сделка по обмену, террористы пытались сломить его дух различными способами, в том числе голодом и сексуализированными домогательствами . "Ты заходишь в душ, и он идет за тобой. Он наливает себе на руки шампунь и начинает намыливать тебя. И он касается тебя", – рассказывает Алон Оэль. По словам экс-заложника, он попытался отодвинуть охранявшего его террориста, но тот продолжил его касаться. "Он сказал, что ему важно, чтобы я хорошо помылся, чтобы у меня не было сыпи. К счастью, это не пошло дальше", – вспоминает Алон.

Ранее о сексуализированном насилии в плену рассказывали двое других бывших заложников, Гай Гильбоа-Далаль и Ром Браславски.