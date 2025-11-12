x
12 ноября 2025
12 ноября 2025
12 ноября 2025
13 ноября 2025
Израиль

Жена главы "Гистадрута" помещена под домашний арест

Расследование
Коррупция
время публикации: 12 ноября 2025 г., 23:33 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 23:33
Жена главы "Гистадрута" помещена под домашний арест
Moshe Shai/FLASH90

Хила Кинстер Бар-Давид, подозреваемая в получении взятки, мошенничестве и нарушении общественного доверия, после 11 дней проведенных под стражей, переведена под домашний арест.

Хила Кинстер была задержана 11 дней назад вместе со своим мужем, главой "Гистадрута" Арноном Бар-Давидом в рамках расследования дела, которое в полиции назвали "Рука руку моет". В четверг, 13 ноября, полиция намерена в третий раз просить суд о продлении срока его содержания под стражей.

12 ноября также был помещен под домашний арест Асаф Габай, сын владельца крупного страхового агентства "Габай – страхование и финансы". Асаф Габай и его отец Эзра подозреваются в даче взятки супругам Бар-Давид и ряду чиновников федерации профсоюзов. Полиция будет просить суд продлить задержание Габая-старшего.

