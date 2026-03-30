Напавший с ножом на религиозного мужчину в Рамат-Гане будет обвинен в совершении теракта

По итогам совместного расследования полиции и ШАБАКа в ближайшее время будет подано обвинительное заключение против 20-летнего жителя Джата, который 12 марта совершил нападение с ножом на главу религиозного совета Рамат-Гана Гедалию Бен-Шимона.

Пресс-служба полиции сообщает, что преступник будет обвинен в покушении на убийство на террористической почве. Напомним, 12 марта на улице Бялик в Рамат-Гане было совершено нападение с ножом на мужчину в возрасте 47 лет: преступник напал на него со спины, несколько раз ударил ножом, после чего скрылся.

К месту быстро прибыли крупные силы полиции, бойцы ЯСАМ и МАГАВ и начали масштабные поиски. Вскоре после инцидента сотрудники мотоциклетного подразделения участка Бней-Брак – Рамат-Ган обнаружили подозреваемого и задержали его в нескольких улицах от места теракта. Был также обнаружен нож, которым террорист воспользовался для совершения нападения.

В ходе расследования выяснилось, что террорист следил за пострадавшим, который направлялся в религиозный совет Рамат-Гана, и когда тот подошел к зданию религиозного совета, напал на него. Пострадавший был доставлен в "Ихилов" в тяжелом состоянии.