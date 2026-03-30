Источник в системе безопасности: "Израиль близок к достижению всех целей войны с Ираном"

Израильские издания, в том числе телеканал "Кан-11", вечером 30 марта цитировали источник в системе безопасности, который утверждал, что "Израиль близок к достижению всех целей войны с Ираном".

По словам источника, в настоящий момент Израиль сосредоточился на "закреплении своих успехов", чтобы позволить президенту Трампу с помощью давления прийти к соглашению с Ираном, в том числе по ядерной программе.

Журналист 11-го телеканала Итай Блюменталь также сообщил, что на фоне подготовки США к наземной операции военная разведка ЦАХАЛа поставляет американцам данные об Ормузском проливе и об острове Харг, чтобы позволить США провести операцию, возможно, с привлечением спецназа, в случае срыва переговоров.

Сайт Ynet 30 марта написал со ссылкой на "высокопоставленный источник", что Израиль дал понять правительству США, что Израиль примет любое решение Вашингтона относительно войны с Ираном. Источник отметил, что на этот раз, как ожидается, не повторится сценарий июньской войны с Ираном, когда президент США вынудил Израиль развернуть самолеты, находившиеся уже на пути в Иран. "Это не тот случай. Как только Трамп примет решение, мы будем действовать в соответствии с ним. А пока мы стараемся исчерпать банк целей".

При этом источник в системе безопасности заявил "Мaaриву", что не существует военного решения проблемы ракетных обстрелов. По его словам, Иран закончит военную кампанию, как только потерпит военное и экономическое поражение.