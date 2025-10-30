"Кан": Израиль взвешивает возможность усиления ударов по Ливану

Журналисты телеканала "Кан-11" Сулейман Масаудэ и Рой Кейс сообщили в вечернем выпуске новостей, что Израиль взвешивает возможность усиления ударов по Ливану на фоне попыток "Хизбаллы" восстановить свой военный потенциал. Этот шаг, по информации телеканала, уже обсуждался с США.

По данным телеканала, вечером в четверг премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет узкое совещание по вопросам безопасности, посвященное этой теме.

Отметим, что ранее на этой неделе телеканал "Кан-11" сообщал, что "Хизбалле" удалось переправить в Ливан из Сирии сотни ракет малой дальности.

В сообщении отмечается, что заместительница спецпосланника Трампа Морган Ортагус недавно посетила Израиль и Ливан в попытке найти решение проблемы разоружения "Хизбаллы", процесса, который продвигается не так, как этого ожидали Израиль и США.

Президент Ливана Жозеф Аун отдал вооруженным силам страны приказ давать отпор израильским рейдам на ливанскую территорию – после того, как в результате действий ЦАХАЛа в Блиде погиб муниципальный служащий. "Армия должна противодействовать попыткам Израиля проникнуть на освобожденные южные территории, чтобы защитить ливанские земли и наших сограждан", – заявил он на встрече с командующим вооруженными силами.