Раввин с юга Израиля арестован за сексуализированное насилие
время публикации: 31 августа 2025 г., 16:13 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 16:13
Полиция сообщает, что в воскресенье, 31 августа, раввин с юга Израиля был арестован по подозрению в совершении сексуальных преступлений.
Вместе с ним арестован еще один человек, которого подозревают в попытке помешать ходу следствия.
Имя ключевого подозреваемого пока не разрешено к публикации. Позднее оба будут доставлены в мировой суд Беэр-Шевы для продления срока их содержания под стражей.
