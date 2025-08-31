x
Израиль

Раввин с юга Израиля арестован за сексуализированное насилие

время публикации: 31 августа 2025 г., 16:13 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 16:13
Раввин с юга Израиля арестован за сексуализированное насилие
Flash90. Фото: Й. Зиндель

Полиция сообщает, что в воскресенье, 31 августа, раввин с юга Израиля был арестован по подозрению в совершении сексуальных преступлений.

Вместе с ним арестован еще один человек, которого подозревают в попытке помешать ходу следствия.

Имя ключевого подозреваемого пока не разрешено к публикации. Позднее оба будут доставлены в мировой суд Беэр-Шевы для продления срока их содержания под стражей.

