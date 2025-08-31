x
31 августа 2025


последняя новость: 08:50

Пресса

"Аль-Арабия": спикер боевиков ХАМАСа Абу Убайда ликвидирован ЦАХАЛом в Газе

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 31 августа 2025 г., 08:09 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 08:19
"Аль-Арабия": спикер боевиков ХАМАСа Абу Убайда ликвидирован ЦАХАЛом в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Палестинский источник сообщил саудовскому телеканалу "Аль-Арабия", что спикер "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" (военного крыла ХАМАСа) Абу Убайда был ликвидирован в результате удара ЦАХАЛа по квартире в Газе.

Утверждается, что в результате атаки погибли все жильцы квартиры.

Согласно более раннему заявлению ХАМАСа, в результате этой атаки были убиты или ранены десятки человек.

ЦАХАЛ пока не публиковал официальное заявление о ликвидации Абу Убайды. ХАМАС не подтверждает его смерть.

Вечером 30 августа ЦАХАЛ и ШАБАК сообщали, что израильские ВВС предприняли попытку ликвидации одного из ключевых террористов ХАМАСа в районе города Газа. Перед нанесением удара были приняты меры, призванные минимизировать вероятность нанесения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, дополнительных разведданных и воздушного наблюдения.

25 октября 2023 года ЦАХАЛ впервые назвал истинное имя "Абу Убайды" – многолетнего спикера "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама". Его имя: Хадифа Кахлут. Тогда же он был обозначен как одна из целей для ликвидации.

Именно "Абу Убайда" 7 октября 2023 года объявил о похищении сотен израильтян – после того, как пленники были доставлены в сектор Газы. Он регулярно выступал с самыми агрессивными заявлениями в адрес Израиля.

"Абу Убайда" являлся "представителем "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" с 2006 года. Не исключено, что под этим именем выступал не только Хадифа Кахлут. Но в последние годы это точно был он.

