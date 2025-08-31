В ночь на 31 августа ХАМАС подтвердил гибель Мухаммада Синуара, были распространены списки "шахидов", и он был упомянут в их числе. Ранее ХАМАС не подтверждал сообщения о ликвидации Мухаммада Синуара.

"Бригады аль-Касама" выложили фото следующих "шахидов": Исмаил Ханийя (глава политбюро ХАМАСа, ликвидирован в Тегеране 31 июля 2024 года), Яхья Синуар (глава политбюро ХАМАСа, ликвидирован в Хан-Юнисе 16 октября 2024 года), Мухаммад Дэйф "Абу Халид" (основатель и лидер "Бригад аль-Касама", ликвидирован в Аль-Мауаси 13 июля 2024 года), Маруан Исса (заместитель Дэйфа, ликвидирован в Нусейрате 10 марта 2024 года), Басэм Исса (главарь "Бригады Газа", ликвидирован в марте 2021 года), Мухаммад Синуар (лидер "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" и правительства ХАМАСа в Газе, ликвидирован в Хан-Юнисе 13 мая 2025 года).

Армия обороны Израиля заявляла, что Мухаммад Синуар – лидер "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" и правительства ХАМАСа в Газе – был ликвидирован 13 мая 2025 года. Он был младшим братом главы политбюро ХАМАСа Яхьи Синуара, ликвидированного 16 октября 2024 года.

Вместе с Мухаммадом Синуаром около Европейской больницы были ликвидированы командир "Бригады "Рафах" Мухаммад Шабана и командир южного батальона Хан-Юниса ХАМАСа Махди Куара.

Мухаммад Синуар был одним из высокопоставленных членов боевого крыла ХАМАСа и принимал активное участие в планировании и осуществлении кровавой резни 7 октября, занимая пост начальника оперативного штаба.

Мухаммад Шабана был одним из организаторов и исполнителей теракта 7 октября,также он курировал удержание заложников в южной части сектора Газы. Во время войны "Железные мечи" Шабана руководил многочисленными террористическими операциями против сил ЦАХАЛа и инициировал ракетные обстрелы территории Израиля.

Махди Куара начал свою деятельность в террористической организации ХАМАС как производитель оружия и боевик, и в конце концов был повышен до командира батальона южного Хан-Юниса.