Израиль

Насилие в арабском секторе: двое тяжело раненых менее чем за час

Мада
Криминал в арабском секторе
Негев
время публикации: 31 октября 2025 г., 14:01 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 14:13
Насилие в арабском секторе: двое тяжело раненых менее чем за час
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о двух пострадавших от инцидентов с применением насилия, совершенных в арабском секторе в пятницу днем. В местную клинику в Араре в Негеве был доставлен мужчина в возрасте около 30 лет с проникающими ранениями. В тяжелом состоянии его эвакуировали в больницу "Сорока".

Вскоре после этого возле населенного пункта Сегев-Шалом был тяжело ранен подросток около 17 лет. Оказав ему неотложную помощь, медики эвакуировали его также в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии.

