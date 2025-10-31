Насилие в арабском секторе: двое тяжело раненых менее чем за час

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о двух пострадавших от инцидентов с применением насилия, совершенных в арабском секторе в пятницу днем. В местную клинику в Араре в Негеве был доставлен мужчина в возрасте около 30 лет с проникающими ранениями. В тяжелом состоянии его эвакуировали в больницу "Сорока".

Вскоре после этого возле населенного пункта Сегев-Шалом был тяжело ранен подросток около 17 лет. Оказав ему неотложную помощь, медики эвакуировали его также в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии.