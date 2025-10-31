ЦАХАЛ ликвидировал боевика "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 31 октября 2025 г., 13:36 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 13:45
В пятницу, 31 октября, ЦАХАЛом был ликвидирован боевик "Хизбаллы" Ибрагим Мухаммад Раслан, офицер технического обслуживания в рядах террористической организации.
Точечная ликвидация была произведена в районе деревни Кунин на юге Ливана, на расстоянии нескольких километров от израильской границы.
По данным военной разведки, Раслан занимался восстановлением террористической инфраструктуры "Хизбаллы", что грубо нарушает условия соглашения о прекращении огня в Ливане.
Ссылки по теме