Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал боевика "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 31 октября 2025 г., 13:36 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 13:45
ЦАХАЛ ликвидировал боевика "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

В пятницу, 31 октября, ЦАХАЛом был ликвидирован боевик "Хизбаллы" Ибрагим Мухаммад Раслан, офицер технического обслуживания в рядах террористической организации.

Точечная ликвидация была произведена в районе деревни Кунин на юге Ливана, на расстоянии нескольких километров от израильской границы.

По данным военной разведки, Раслан занимался восстановлением террористической инфраструктуры "Хизбаллы", что грубо нарушает условия соглашения о прекращении огня в Ливане.

Израиль
