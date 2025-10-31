x
|
Израиль

Отражение нападения на мошав Эйн а-Бесор 7.10 – заслуга сил самообороны. Отчет ЦАХАЛа

Отчеты 7/10
время публикации: 31 октября 2025 г., 07:18 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 08:16
Отражение нападения на мошав Эйн а-Бесор 7.10 – заслуга сил самообороны. Отчет ЦАХАЛа
ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования боев в мошаве Эйн а-Бесор, около границы Газы, в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Результаты расследования были представлены семьям погибших.

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

По данным расследования, дежурный отряд самообороны вступил в бой с 16 боевиками "Нухбы" (спецназ ХАМАСа), которые изначально планировали пройти к базе Командования тыла и лагерю Урим.

После короткого боя – около 20 минут – нападавшие, получив отпор, отошли. Двое членов отряда получили ранения, погибших с израильской стороны не было. Некоторые террористы были ликвидированы, несколько боевиков были захвачены в плен.

Нападение совершила группа боевиков "Нухбы", оснащенная стрелковым оружием, РПГ и взрывными устройствами. Судя по имеющимся данным, боевики ошиблись маршрутом (их целью были военные объекты), но попытались "по пути" ворваться в мошав.

Силы самообороны поселка отразили атаку. В дальнейшем в район вошли смешанные силы ЦАХАЛа и МАГАВа, они погасили очаги сопротивления и оттеснили оставшиеся группы террористов за пределы сектора.

Общий вывод: ЦАХАЛ не защитил мошав Эйн а-Бесор, его спасли местные жители.

ЦАХАЛ заявляет о завершении публикации отчетов 7/10 по населенным пунктам и базам. Ожидается публикация отдельного отчета по боевым действиям на дорогах – столкновения на шоссе 232 и др.

Израиль
