Мэрия Хайфы намерена в субботу утром открыть пляжи, после их посещения китовой акулой
время публикации: 31 октября 2025 г., 19:04 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 19:13
Мэрия Хайфы объявила, что намерена в субботу, 1 ноября, открыть пляжи в 8 часов утра.
Сообщается, что спасатели и инспекторы отдела надзора за пляжами следят за развитием ситуации после того, как утром неподалеку от южного пляжа была замечена китовая акула.
При этом мэрия обращается к отдыхающим с просьбой следовать указаниям спасателей.