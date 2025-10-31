Мэрия Хайфы намерена в субботу утром открыть пляжи, после их посещения китовой акулой

Мэрия Хайфы объявила, что намерена в субботу, 1 ноября, открыть пляжи в 8 часов утра.

Сообщается, что спасатели и инспекторы отдела надзора за пляжами следят за развитием ситуации после того, как утром неподалеку от южного пляжа была замечена китовая акула.

При этом мэрия обращается к отдыхающим с просьбой следовать указаниям спасателей.