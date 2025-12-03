ВВС ЦАХАЛа наносят удары в Рафиахе и Хан-Юнисе в ответ на нарушение соглашения ХАМАСом

В ответ на нарушение соглашения о прекращении огня ХАМАСом ВВС ЦАХАЛа атакуют цели в Рафиахе и Хан-Юнисе.

Палестинские источники сообщают о пяти погибших в результате авиаударов в районе Хан-Юниса.

По информации "Мако", премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел совещание с представителями системы безопасности, посвященное инциденту в Рафиахе, в результате которого были ранены четверо военнослужащих. В совещании принимали участие министр обороны Исраэль Кац, начальник Генштаба Эяль Замир, а также другие высокопоставленные офицеры ЦАХАЛа и представители министерства обороны.

По словам источников "Мако", во время совещания Эяль Замир дал понять, что этот инцидент не может остаться без ответа.

Кроме того, в ходе совещания прозвучало предложение отложить открытие КПП "Рафиах" для прохода жителей Газы в Египет.