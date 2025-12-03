x
03 декабря 2025
|
последняя новость: 22:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 декабря 2025
|
03 декабря 2025
|
последняя новость: 22:30
03 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа наносят удары в Рафиахе и Хан-Юнисе в ответ на нарушение соглашения ХАМАСом

Газа
ЦАХАЛ
ХАМАС
время публикации: 03 декабря 2025 г., 22:08 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 22:16
ВВС ЦАХАЛа наносят удары в Рафиахе и Хан-Юнисе в ответ на нарушение соглашения ХАМАСом
AP Photo/Adel Hana

В ответ на нарушение соглашения о прекращении огня ХАМАСом ВВС ЦАХАЛа атакуют цели в Рафиахе и Хан-Юнисе.

Палестинские источники сообщают о пяти погибших в результате авиаударов в районе Хан-Юниса.

По информации "Мако", премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел совещание с представителями системы безопасности, посвященное инциденту в Рафиахе, в результате которого были ранены четверо военнослужащих. В совещании принимали участие министр обороны Исраэль Кац, начальник Генштаба Эяль Замир, а также другие высокопоставленные офицеры ЦАХАЛа и представители министерства обороны.

По словам источников "Мако", во время совещания Эяль Замир дал понять, что этот инцидент не может остаться без ответа.

Кроме того, в ходе совещания прозвучало предложение отложить открытие КПП "Рафиах" для прохода жителей Газы в Египет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 декабря 2025

789-й день войны: действия в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 декабря 2025

ЦАХАЛ: в Рафиахе в бою с террористами ранены четверо военнослужащих, один из них в тяжелом состоянии