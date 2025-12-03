x
03 декабря 2025
|
последняя новость: 18:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 декабря 2025
|
03 декабря 2025
|
последняя новость: 18:11
03 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Задержан террорист, планировавший совершение теракта в ближайшее время

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 декабря 2025 г., 17:05 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 17:13
Задержан террорист, планировавший совершение теракта в ближайшее время
Пресс-служба ЦАХАЛа
Задержан террорист, планировавший совершение теракта в ближайшее время
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на среду, 3 декабря, военнослужащие ЦАХАЛа арестовали троих террористов, включая планировавшего совершение теракта в ближайшее время. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, бойцы бригады "Эцион" действовали совместно с 124-й эскадрильей ВВС в районе деревни Суриф в окрестностях Хеврона в рамках широкомасштабной операции по предотвращению терактов.

В ходе операции были задержаны три террориста, включая того, кто планировал совершение теракта в ближайшее время, еще около 40 подозреваемых были вызваны на допросы.

Резервный батальон 7491 завершил последнюю операцию в данном районе после двух месяцев оборонительных и наступательных действий, за время которых были осуществлены ликвидации боевиков, совершивших теракт на перекрестке Гуш-Эцион 18 ноября. Примерно неделю бойцы действовали в Бейт-Умаре, откуда вышел один из боевиков.

Израильские силы также действовали в других деревнях района, они конфисковали оружие, задержали разыскиваемых за террористическую деятельность и изъяли подстрекательские материалы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 декабря 2025

Израильские военные обнаружили ракетные установки на севере Газы. Видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 декабря 2025

789-й день войны: действия в Газе, операции в Иудее и Самарии