03 декабря 2025
03 декабря 2025
03 декабря 2025
03 декабря 2025
Израиль

"Голоса приказали": отец арестован за истязание своих маленьких детей

время публикации: 03 декабря 2025 г., 16:27
"Голоса приказали": отец арестован за истязание своих маленьких детей
Пресс-служба полиции Израиля

Благодаря бдительности соседей удалось раскрыть случай систематического жестокого издевательства над маленькими детьми. Полиция задержала жителя округа А-Шарон в возрасте примерно 40 лет, который тряс своих маленьких детей, душил их до потери сознания и вел себя с ними агрессивно и опасно.

В полицию обратился сосед подозреваемого по подъезду, увидев, как тот ранним утром издевается над малышом в лобби здания. Полиция начала тайное расследование, собрала данные с видеокамер внутреннего слежения в здании и в детской комнате "Джимбори", оборудованной в доме. После сбора доказательств подозреваемый был арестован.

По подозрению полиции, он душил своих беспомощных малышей, которым два года и один год соответственно, перекрывал дыхательные пути до обморока малышей, тряс их так, что голова детей болталась из стороны в сторону. На допросе он заявил, что причинять детям боль заставляли "голоса в его голове".

Мировой суд Петах-Тиквы запретил публикацию имени подозреваемого во избежание раскрытия личности маленьких жертв. Суд продлил срок его содержания под стражей, полиция будет просить продления ареста до завершения судебного разбирательства.

