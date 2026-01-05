x
Израиль

Самый массовый призыв ультраортодоксов: за два дня призвали 537 человек

Призыв ультраортодоксов
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 05 января 2026 г., 20:04 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 20:07
Самый массовый призыв ультраортодоксов: за два дня призвали 537 человек
Пресс-служба ЦАХАЛа

В воскресенье и в понедельник, в предназначенные для представителей ультраортодоксального сектора дни декабрьско-январского призывного цикла, на службу в ЦАХАЛ поступили 537 новобранцев–"харедим".

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, 230 новых солдат поступили служить на боевые должности, еще 307 будут служить в боевой поддержке – выполняя широкий спектр функций. Набор солдат будет завершен в ближайшие дни.

Глава Отдела кадров ЦАХАЛа генерал-майор Бар Калифа посетил призывной пункт "Тель а-Шомер" и побеседовал с новобранцами о значении боевой службы и вкладе в безопасность государства в нынешний период. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ не пойдет на компромисс и позволит ультраортодоксальным солдатам исполнить свой долг и защищать Израиль, сохраняя при этом свой мир Торы и дух галахи.

В ЦАХАЛе сообщают о расширении масштабов призыва представителей ультрарелигиозного сектора, в частности, за счет расширения существующих программ, создания новых специализированных потоков, адаптирования системы обучения и хода службы.

