03 февраля 2026
Израиль

Сотрудник супермаркета задержан за домогательства к девочке с ограниченными возможностями

Сексуальное насилие
Дети
Рамат-Ган
время публикации: 03 февраля 2026 г., 15:17 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 15:17
Сотрудник супермаркета задержан за домогательства к девочке с ограниченными возможностями
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Рамат-Гана задержали 48-летнего сотрудника супермаркета, жителя Тель-Авива, по подозрению в сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетней. Сообщение об инциденте поступило в полицию 23 января, пострадавшая в тот момент уже покинула место происшествия.

Полицейские проверили записи камер безопасности и провели другие следственные мероприятия, по завершении которых подозреваемый был задержан. Позднее полиция нашла и жертву, 14-летнюю девочку с ограниченными возможностями.

Из видеозаписей следует, что подозреваемый разговаривал с несовершеннолетней, следовал за ней, а затем, по подозрению, совершил в отношении неё непристойные действия.

Несовершеннолетняя подошла к кассе, оплатила свои покупки и сообщила кассиру, что работник магазина приставал к ней. Кассир сообщил об этом менеджеру отделения, который проверил видеозаписи безопасности и вызвал полицию.

Израиль
