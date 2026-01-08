Ливанская армия объявила о завершении первой стадии плана разоружения к югу от Литани

В четверг, 8 января, командование ливанской армии заявило о выполнении целей первого этапа плана по "ограничению оружия" в зоне к югу от реки Литани. В заявлении подчеркивается, что армия считает своей исключительной задачей обеспечение безопасности и стабильности в стране, действуя в координации с другими силовыми структурами.

По версии командования армии Ливана, первый этап включал расширение оперативного присутствия в "жизненно важных" районах и установление контроля над территориями, которые перешли под ее управление в секторе "южнее Литани", за исключением участков, которые остаются под контролем израильской армии. При этом подчеркивается, что работа в секторе продолжается: идет разминирование и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов, выявление туннелей и выполнение миссий по недопущению восстановления потенциала вооруженных групп.

В заявлении армии Ливана говорится, что план реализуется в соответствии с решением правительства от 5 августа 2025 года. Командование объявило о намерении провести общую оценку результатов первого этапа, чтобы определить дальнейшие шаги последующих стадий плана "Щит Родины".

Одновременно армия Ливана указала на факторы, которые мешают выполнению задач: израильские удары, оккупация отдельных точек внутри Ливана и создание "буферных зон", а также ежедневные нарушения соглашения о прекращении боевых действий от 27 ноября 2024 года. Отдельно упомянута и проблема задержки поставок обещанных вооружений и военной техники со стороны зарубежных партнеров.

Армия Ливана заявила о продолжении координации с Временными силами ООН в Ливане (UNIFIL) и механизмом мониторинга прекращения огня, отдельно поблагодарив участвующие страны, а также американскую и французскую стороны, задействованные в механизме.

Примечательно, что в заявлении армии Ливана вообще не упомянута "Хизбалла". При этом некоторые СМИ интерпретируют это заявление так, будто бы командование ливанской армии отрапортовало о почти полной зачистке от незаконного оружия территории к югу от Ливана. Это не так: формулировки в заявлении армии Ливана не столь категоричны. И примечательно, что во всех нерешенных проблемах командование ливанской армии обвиняет Израиль.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил членам кабинета, что после отказа "Хизбаллы" разоружиться президент США Дональд Трамп дал "зеленый свет" на удары по Ливану. Об этом в вечернем эфире телеканала "Кан-11" сообщил обозреватель Сулейман Масуадэ. Перед Новым годом телеканал "Кан-11" передавал, что ЦАХАЛ сформировал план масштабной атаки по объектам "Хизбаллы" в случае, если усилия правительства Ливана разоружить группировку не увенчаются успехом. Тогда высокопоставленный источник в Иерусалиме заявил телеканалу: если "Хизбалла" не будет разоружена, Израиль сделает это сам, даже если это может привести к возобновлению войны на северном фронте.