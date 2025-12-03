x
03 декабря 2025
последняя новость: 10:42
03 декабря 2025
03 декабря 2025
последняя новость: 10:42
03 декабря 2025
Ближний Восток
Ближний Восток

UNIFIL отвергает обвинения в передаче информации "Хизбалле", но сообщает о начале расследования

Ливан
ООН
Хизбалла
Израиль
время публикации: 03 декабря 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 10:15
UNIFIL отвергает обвинения в передаче информации "Хизбалле", но сообщает о начале расследования
AP Photo/Hussein Malla

Силы ООН по поддержанию мира в Ливане отвергают публикации израильских СМИ об утечках оперативной информации от UNIFIL к ливанской группировке "Хизбалла". Согласно публикациям, информация об этом была получена от захваченных террористов.

"Миссия сохраняет полный нейтралитет, выполняя свои обязанности в Южном Ливане. Мы поддерживаем местные общины, и, когда это необходимо, делимся информацией, но делаем это в полном соответствии с нашим мандатом", – сообщила пресс-секретарь UNIFIL Кэндис Арделл.

Вместе с тем, она заявила о начале расследования. Чиновница отметила, что присутствие миротворцев может вызвать недовольство у разных сторон, но это часть выполняемой ими миссии, пишет Middle East Monitor.

Добавим, что официальный документу UNIFIL, попавший в руки ЦАХАЛА, называет Израиль "врагом", сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ". После того, как израильская сторона потребовала разъяснений, "голубые каски" принесли извинения, сообщив, что скопировали формулировку ливанской армии.

Ближний Восток
