UNIFIL отвергает обвинения в передаче информации "Хизбалле", но сообщает о начале расследования

Силы ООН по поддержанию мира в Ливане отвергают публикации израильских СМИ об утечках оперативной информации от UNIFIL к ливанской группировке "Хизбалла". Согласно публикациям, информация об этом была получена от захваченных террористов.

"Миссия сохраняет полный нейтралитет, выполняя свои обязанности в Южном Ливане. Мы поддерживаем местные общины, и, когда это необходимо, делимся информацией, но делаем это в полном соответствии с нашим мандатом", – сообщила пресс-секретарь UNIFIL Кэндис Арделл.

Вместе с тем, она заявила о начале расследования. Чиновница отметила, что присутствие миротворцев может вызвать недовольство у разных сторон, но это часть выполняемой ими миссии, пишет Middle East Monitor.

Добавим, что официальный документу UNIFIL, попавший в руки ЦАХАЛА, называет Израиль "врагом", сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ". После того, как израильская сторона потребовала разъяснений, "голубые каски" принесли извинения, сообщив, что скопировали формулировку ливанской армии.