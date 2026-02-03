Президент Ирана: готовятся "справедливые и честные переговоры" с американцами

Президент Исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что Иран готовится к переговорам с США. По его словам, он поручил главе МИД Аббасу Аракчи "подготовить почву для справедливых и честных переговоров" на основе принципов "достоинства и мудрости" в рамках национальных интересов, но только при условии, что будет создана "подходящая атмосфера – без угроз и без неразумных ожиданий".

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что рассчитывает на "разумный" результат возможных контактов с Тегераном, а иранская сторона неоднократно подчеркивала, что переговоры невозможны "под давлением" и при "чрезмерных требованиях", отмечает Reuters.

На этом фоне продолжается концентрация американских вооруженных сил в ближневосточном регионе.

Ранее источники в Иране сообщали агентству Reuters, что специальный посланник президента США Стив Виткофф встретится с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле в ближайшую пятницу, 6 февраля. Согласно американским источникам, на встрече также будет присутствовать зять американского президента и его советник Джаред Кушнер.

Сегодня, 3 февраля, Виткофф приедет в Израиль, где встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и начальником Генштаба Эялем Замиром.