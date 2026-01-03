ЦАХАЛ уничтожил пусковую ракетную установку, готовую к обстрелу юга Израиля

ЦАХАЛ нанес удар по цели в северной части сектора Газы, уничтожив заряженную ракетную установку, готовую к осуществлению обстрела юга Израиля. Ракетная установка была замаскирована в подземной шахте.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подчеркивает, что пусковая установка была приведена в рабочее состояние и оснащена боеприпасами боевиками ХАМАСа уже после вступления в силу режима прекращения огня, что является грубым нарушением условий соглашения.

Перед были предприняты меры, чтобы снизить вероятность причинения вреда гражданским лицам, включая использование высокоточного боеприпаса, наблюдение с воздуха и дополнительные разведданные.

Силы ЦАХАЛа развернуты в районе в соответствии с планом прекращения огня и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.