После шторма на побережье найдены три пострадавшие морские черепахи

В субботу три раненые черепахи логгерхед были обнаружены на израильских побережьях: одна черепаха была выброшена морем в районе Хадеры, еще одну спас инспектор Управления природы и парков при содействии волонтерской группы "Наблюдатели моря Нетании", и третью черепаху спасли сотрудники морской полиции в Хайфе.

Черепахи поступили на лечение в центр спасения морских черепах: всего из-за штормовой погоды на лечение в центр были доставлены 11 раненых зеленых черепах и логгерхедов, найденных на морских пляжах по всей стране.

Управление природы и парков обращается к общественности с просьбой проявлять бдительность в прибрежных районах. Если вы столкнулись с морской черепахой, находящейся в бедственном положении – раненой или запутавшейся в рыболовных снастях – следует позвонить на горячую линию Управления природы и парков по номеру *3639 или отправить сообщение на WhatsApp ведомства.