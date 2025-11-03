Томер-Йерушалми содержится в одиночной камере под усиленным контролем

Ушедшая в отставку на фоне начала уголовного расследования о "сливе" в прессу следственной информации по "Сде-Тейман" главный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми содержится в одиночной камере тюрьмы "Неве-Тирца".

Как сообщает "Сругим", Томер-Йерушалми находится под постоянным наблюдением сотрудниц тюрьмы – как очно, так и при помощи технических средств. В Службе тюрем пояснили, что речь идет об особом режиме содержания из-за статуса подозреваемой.

Бывшая главный военный прокурор содержится в специально оборудованной камере в крайней части тюремного блока, вдали от других заключенных. Четыре раза в день проводится ее физическое и психологическое состояние, она получила первую консультацию социального работника и находится под строгим надзором.

В Службе тюрем отмечают, что Томер-Йерушалми довольно спокойна, но явно находится в шоковом состоянии, и возможно, не осознает, что она оказалась в тюрьме.

После поступления в полицию сообщения о намерении Томер-Йерушалми покончить с собой, была проведена поисково-спасательная операция с привлечением авиации и специальных подразделений, включая водолазов, кинологов, поисковые вертолеты, сотрудников полиции и добровольцев. Стоимость такой операции превышает сотни тысяч шекелей, и если будет доказано, что исчезновение Томер-Йерушалми было инсценировкой, ей могут предъявить счет.