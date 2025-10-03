x
03 октября 2025
|
последняя новость: 12:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 октября 2025
|
03 октября 2025
|
последняя новость: 12:47
03 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возле Маалота автомобиль сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 03 октября 2025 г., 12:20 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 12:28
Возле Маалота автомобиль сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 11:27 поступило сообщение о ДТП на шоссе 89 возле перекрестка Маалот, где автомобиль сбил женщину.

Оказав пострадавшей, женщине в возрасте примерно 60 лет, неотложную помощь на месте, ее эвакуировали в медицинский центр "А-Галиль" в Нагарии в тяжелом и нестабильном состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 октября 2025

Двое мотоциклистов пострадали на шоссе 20, на шоссе 4 сбит пешеход
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 октября 2025

В Рамле автомобиль сбил мужчину, пострадавший в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 сентября 2025

В утренние часы на дорогах Израиля произошли два серьезных ДТП