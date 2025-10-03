Возле Маалота автомобиль сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 11:27 поступило сообщение о ДТП на шоссе 89 возле перекрестка Маалот, где автомобиль сбил женщину.

Оказав пострадавшей, женщине в возрасте примерно 60 лет, неотложную помощь на месте, ее эвакуировали в медицинский центр "А-Галиль" в Нагарии в тяжелом и нестабильном состоянии.