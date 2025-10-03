Предъявлены обвинения арабу из Иерусалима, который привез террористов в Рамот

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 29-летнего жителя Иерусалима Надера Мухтасаба, который привез к месту теракта двух террористов, убивших шестерых человек на перекрестке Рамот 8 сентября текущего года.

По данным обвинительного заключения, утром 8 сентября Мухтасаб связался с посредником, обеспечивающим доставку палестинских нелегалов в Израиль, и согласился за 400 шекелей доставить двоих мужчин – Мухаммада Таху из деревни Катана и Мутану Умара из деревни Аль-Кубайбэ.

Он обратил внимание на сумки пассажиров и потребовал открыть их. Когда те отказались, у него возникло подозрение, что речь идет о террористах, он вновь связался с посредником и после дополнительного разговора все же повез их.

Около 10:10 Мухтасаб высадил террористов на перекрестке Рамот. Вскоре после этого они открыли огонь по людям на автобусной остановке и в автобусе. В результате теракта погибли Сара Мендельсон (60 лет), Мордехай Штейнцайг (79 лет), Йосеф Давид (43 года), Исраэль Менцер (28 лет), Яаков Пинто (25 лет), Леви Ицхак Паш (57 лет).

Услышав о теракте, Мухтасаб понял, что его совершили те самые люди, которых он только что привез. Чтобы избежать ареста, он разбил и выбросил телефон, по которому связывался с посредником.

Ему вменяются перевозка нелегалов, непредумышленное убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и воспрепятствование правосудию.