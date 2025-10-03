"Шайетет-13" перехватили последнее судно "Флотилии Сумуда" – яхту Marinette

Бойцы спецподразделения "Шайетет-13" ВМС Израиля в пятницу перехватили последнее судно так называемой "Флотилии Сумуда" – яхта Marinette приблизилась около полудня к побережью Газы и была остановлена израильскими войсками.

Marinette буксируют в порт Ашдода для проверки судна и допроса экипажа. Еще накануне команду Marinette предупредили, что любая попытка приблизиться к сектору Газы завершится задержанием.

Полиция приняла от ЦАХАЛа более 470 участников флотилии, после допросов и тщательных проверок они были переданы Управлению регистрации народонаселения и миграции и Службе тюрем. Все они будут депортированы, по согласию или принудительно, в рамках соответствующей судебной процедуры.

В течение Йом-Кипура ВМС Израиля взяли под контроль свыше 40 судов "Флотилии Сумуда", операция продлилась около 12 часов. Участники "провокационной акции", как назвал ее МИД Израиля, утверждали, что везут гуманитарную помощь "голодающему народу Газы", однако никаких гуманитарных грузов на перехваченных судах не обнаружено.