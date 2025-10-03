x
03 октября 2025
|
последняя новость: 12:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 октября 2025
|
03 октября 2025
|
последняя новость: 12:47
03 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Шайетет-13" перехватили последнее судно "Флотилии Сумуда" – яхту Marinette

ВМС
время публикации: 03 октября 2025 г., 11:36 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 11:44
"Шайетет-13" перехватили последнее судно "Флотилии Сумуда" – яхту Marinette
Jamal Awad/Flash90

Бойцы спецподразделения "Шайетет-13" ВМС Израиля в пятницу перехватили последнее судно так называемой "Флотилии Сумуда" – яхта Marinette приблизилась около полудня к побережью Газы и была остановлена израильскими войсками.

Marinette буксируют в порт Ашдода для проверки судна и допроса экипажа. Еще накануне команду Marinette предупредили, что любая попытка приблизиться к сектору Газы завершится задержанием.

Полиция приняла от ЦАХАЛа более 470 участников флотилии, после допросов и тщательных проверок они были переданы Управлению регистрации народонаселения и миграции и Службе тюрем. Все они будут депортированы, по согласию или принудительно, в рамках соответствующей судебной процедуры.

В течение Йом-Кипура ВМС Израиля взяли под контроль свыше 40 судов "Флотилии Сумуда", операция продлилась около 12 часов. Участники "провокационной акции", как назвал ее МИД Израиля, утверждали, что везут гуманитарную помощь "голодающему народу Газы", однако никаких гуманитарных грузов на перехваченных судах не обнаружено.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 октября 2025

"Аль-Джазира": акция "флотилии Сумуда" продолжается, еще десять судов идут в сторону Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 октября 2025

Среди задержанных участников "флотилии Сумуда" десятки американцев, в их числе ветераны армии США
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 октября 2025

Участников "флотилии Сумуда" планируется депортировать из Израиля 6-7 октября
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 октября 2025

Министерство иностранных дел сообщило, что "провокация ХАМАС-Сумуд" завершена