Эяль Замир: "Создадим у ХАМАСа впечатление, что за ними охотятся повсюду"

Глава Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир провел рабочую поездку в секторе Газы, где обсудил расширение военной операции с командующим Южным военным округом Янивом Асуром, командиром 162-й бригады бригадным генералом Сагивом Даханом, командирами бригад "Гивати", 401-й, 215-й и другими офицерами.

Находясь на наблюдательном пункте с видом на город Газа, Эяль Замир заявил, что для достижения целей войны ЦАХАЛ переходит ко второму этапу операции "Колесницы Гидеона". "Возвращение наших заложников – это наш моральный и национальный долг. Мы продолжим наносить удары по ключевым объектам ХАМАСа до его разгрома, у них должно создаться впечатление, что за ними охотятся повсюду".

"Мы усиливаем боевые действия на главном направлении в секторе Газы и углубляем ущерб, наносимый террористической организации ХАМАС, – продолжил Замир. – Силы ЦАХАЛ действуют на господствующих над городом участках. Вчера мы начали значительный призыв резервистов, чтобы продолжать и углублять атаку на ХАМАС".

"Вы, действующие на местности командиры и бойцы, стоите перед одними из самых больших вызовов в истории Государства Израиль, – заключил свою речь глава Генштаба. – Вы – лучшие из наших людей, действуете мужественно, решительно и самоотверженно в самом сердце вражеской территории. Я высоко ценю вашу самоотверженную работу здесь и подготовку к углублению боевых действий – до достижения целей войны".