03 сентября 2025
Израиль

ВВС и наземные силы ЦАХАЛа атакуют цели в городе Газа и в центральной части сектора

Газа
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 03 сентября 2025 г., 00:30 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 01:07
ВВС и наземные силы ЦАХАЛа атакуют цели в городе Газа и в центральной части сектора
AP Photo/Leo Correa

Источники в секторе Газы сообщают о серии ударов, наносимых ЦАХАЛом по целям на севере и в центре сектора.

Сообщается, что наиболее активно ВВС ЦАХАЛа действуют в городе Газа, в Джабалии и в Дир аль-Балахе.

Источники в секторе также сообщают о том, что израильские танки зашли в район Сабра города Газа, в этом районе удары также наносятся с помощью беспилотников ЦАХАЛа.

В арабских СМИ публикуются сообщения о двух погибших в районе "Иорданской больницы" на севере сектора.

Израиль
