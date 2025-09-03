ВВС и наземные силы ЦАХАЛа атакуют цели в городе Газа и в центральной части сектора

Источники в секторе Газы сообщают о серии ударов, наносимых ЦАХАЛом по целям на севере и в центре сектора.

Сообщается, что наиболее активно ВВС ЦАХАЛа действуют в городе Газа, в Джабалии и в Дир аль-Балахе.

Источники в секторе также сообщают о том, что израильские танки зашли в район Сабра города Газа, в этом районе удары также наносятся с помощью беспилотников ЦАХАЛа.

В арабских СМИ публикуются сообщения о двух погибших в районе "Иорданской больницы" на севере сектора.