ВВС и наземные силы ЦАХАЛа атакуют цели в городе Газа и в центральной части сектора
время публикации: 03 сентября 2025 г., 00:30 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 01:07
Источники в секторе Газы сообщают о серии ударов, наносимых ЦАХАЛом по целям на севере и в центре сектора.
Сообщается, что наиболее активно ВВС ЦАХАЛа действуют в городе Газа, в Джабалии и в Дир аль-Балахе.
Источники в секторе также сообщают о том, что израильские танки зашли в район Сабра города Газа, в этом районе удары также наносятся с помощью беспилотников ЦАХАЛа.
В арабских СМИ публикуются сообщения о двух погибших в районе "Иорданской больницы" на севере сектора.
