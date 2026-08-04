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Израиль

91-летний житель Ришон ле-Циона пытался убить свою жену, заподозрив ее в измене

Ришон ле-Цион
Семейное насилие
время публикации: 04 августа 2026 г., 13:31 | последнее обновление: 04 августа 2026 г., 13:39
91-летний житель Ришон ле-Циона пытался убить свою жену, заподозрив ее в измене
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91-летний житель Ришон ле-Циона пытался убить свою жену, заподозрив ее в измене
Gershon Elinson/Flash90

В мировой суд Ришон ле-Циона подано обвинительное заключение против 91-летнего жителя города, который напал с ножом на свою 91-летнюю жену, которую заподозрил в измене. Пожилая женщина получила несколько ножевых ранений, и смогла спастись лишь благодаря помощи соседей.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, нападение произошло, в конце минувшей недели. Женщина утром лежала в постели, муж сказал ей, что идет на кухню выпить воды. Вернулся он с ножом, обвинил жену в измене и начал наносить ей удары, пока нож не сломался. Затем он взял второй нож и ударил ее в бок, плечо и живот, прижимая жену к стене.

Женщине удалось вырваться и выбежать на лестничную площадку, она кричала и звала на помощь, и ее спасли соседи. По словам пострадавшей, в последнее время муж подозревал ее в наличии любовника, стал патологически ревнивым и навязчивым, а также следил за ней с помощью установленных в доме камер видеонаблюдения.

Сразу после задержания мужчина признался в содеянном, а потом отказался от своих слов, заявив, что он ничего не помнит, и что это жена его избила. Ему предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений с холодным оружием. Прокуратура также просит продлить срок содержания обвиняемого под стражей, поскольку он представляет опасность для своей жены.

Израиль
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