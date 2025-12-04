Премьер-министр Ливана: "Экономическое сотрудничество с Израилем – только после мирного договора"

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что экономические переговоры с Израилем пройдут только в рамках процесса нормализации, который невозможен без подписания мирного договора между двумя странами.

"Если обе страны примут арабскую мирную инициативу 2002 года, то нормализация последует, но нам до этого еще далеко", – сказал он журналистам.

Отметим, 3 декабря в штаб-квартире UNIFIL в Накуре в рамках механизма по наблюдению за прекращением огня прошли первые за несколько десятилетий прямые переговоры гражданских представителей Израиля и Ливана. В них участвовала и посол США Морган Ортагус.

Во главе ливанской делегации стоял бывший посол в США Сайман Карам, израильскую, как сообщается, возглавил высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности Ури Резник. Изменение формата отражает стремление США расширить тематику переговоров, включив в них экономические и, потенциально, политические вопросы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поручил заместителю главы Совета национальной безопасности направить своего представителя на встречу с представителями правительства и экономического сектора Ливана.

"Это первая попытка создать основу для экономических отношений и сотрудничества между Израилем и Ливаном", – было сказано в сообщении офиса главы правительства.