x
04 декабря 2025
|
последняя новость: 12:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 декабря 2025
|
04 декабря 2025
|
последняя новость: 12:32
04 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Премьер-министр Ливана: "Экономическое сотрудничество с Израилем – только после мирного договора"

Израиль
Ливан
США
время публикации: 04 декабря 2025 г., 11:36 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 11:38
Премьер-министр Ливана: "Экономическое сотрудничество с Израилем – только после мирного договора"
AP Photo/Bilal Hussein

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что экономические переговоры с Израилем пройдут только в рамках процесса нормализации, который невозможен без подписания мирного договора между двумя странами.

"Если обе страны примут арабскую мирную инициативу 2002 года, то нормализация последует, но нам до этого еще далеко", – сказал он журналистам.

Отметим, 3 декабря в штаб-квартире UNIFIL в Накуре в рамках механизма по наблюдению за прекращением огня прошли первые за несколько десятилетий прямые переговоры гражданских представителей Израиля и Ливана. В них участвовала и посол США Морган Ортагус.

Во главе ливанской делегации стоял бывший посол в США Сайман Карам, израильскую, как сообщается, возглавил высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности Ури Резник. Изменение формата отражает стремление США расширить тематику переговоров, включив в них экономические и, потенциально, политические вопросы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поручил заместителю главы Совета национальной безопасности направить своего представителя на встречу с представителями правительства и экономического сектора Ливана.

"Это первая попытка создать основу для экономических отношений и сотрудничества между Израилем и Ливаном", – было сказано в сообщении офиса главы правительства.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 декабря 2025

В Эн-Накуре состоялась встреча представителей Израиля и Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 декабря 2025

Офис Нетаниягу объявил о первой попытке создать основу для экономических отношений с Ливаном